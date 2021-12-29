Kenan Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sofuoğlu, spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Sofuoğlu, birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını anlatan Sofuoğlu, "Fotoğrafın güzelliği ve anlamını düşünerek oy verdim. Spor dalında Şahika'nın (Ercümen) suyun altında kadınlar için daldığı fotoğrafı çok beğendim. Elindeki tül ve detaylara bakıldığında bence harika bir fotoğraf." diye konuştu.

Diğer oyladığı fotoğrafları da yorumlayan Kenan Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Yaşam kategorisinde 'Dolunayın güzelliği'ni tercih ettim. Fotoğrafta harika simetri yakalanmış. Tabii ki Türk bayrağının olması, seçme sebeplerimden birisi. ' İstanbul ve Hilal'de de İstanbul'un harika bir anı, güzelliği yakalanmış caminin güzelliğiyle birlikte. Haber kategorisinde ise 'Savaşın çocukları' karesinde iki çocuk gördüm. Bu çocukları gördüğümde aklıma direk kendi çocuklarım geldi. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara bunların yaşatılmaması gerekiyor. O yüzden bu fotoğraf içimi yaktı. Kendi çocuklarımı bu fotoğrafa koymayı düşündüm ama o bile içimi acıttı. Bu çocuklara çok üzüldüm. Anne baba olma duygusunu yaşayanlar, çocuklar konusunda daha hassas olurlar. Bu benim içimi acıtan bir fotoğraftı, o yüzden seçtim."