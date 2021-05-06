Kemer'de pazar yeri önlemleri alındı
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Kemer'de pazar yeri önlemleri alındı

Kemer'de pazar yeri önlemleri alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kemer Belediyesi, son yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinde tedbirlerini aldı.

Kemer Belediyesi, son yayınlanan genelge sonrası pazar yerlerinde tedbirlerini aldı.

Tam kapanma sürecinde kapalı olan pazar yerlerinin son genelgeyle tekrar açılacak olması nedeniyle Kemer Belediyesi ilçede kurulan pazar yerlerinde gerekli önlemleri aldı.29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri, Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova, Kuzdere, Arslanbucak, Çıralı ve Kemer sebze pazarlarının açık olacağı belirtildi.Belirtilen tarihlerde 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılacağı bildirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Tam kapanma sürecinde kapalı olan pazar yerleri, son genelgeyle tekrar açılacak. Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Halkımız rahatça pazar alışverişlerini yapabilir. Pazarların girişlerinde halkımıza maske dağıtmaya ve ateş ölçümlerine devam edeceğiz. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Halkımız da pandemi konusunda tüm tedbirlere uyarsa bu işin üstesinden geliriz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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