Kemer'de beton fabrikası üretime geçiyor

Kemer'de Kuzdere Mahallesinden yeni yerine taşınan beton santrali üretime geçmeye hazırlanıyor.

Kemer sanayi sitesi yanındaki yeni yerine taşınan beton santrali ile vatandaşlara daha kaliteli, hızlı ve verimli hizmet verilmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde bin 400 metrekarelik bina inşaatının ardından saatte 60 metreküp metreküp beton üretimi ve günlük maksimum bin metrekareye kadar kilitli taş üretimi yapılacak.

Rahatsız olan vatandaşların talebi yerine getirildi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, seçim zamanında Kuzdere Mahallesinde bulunan mevcut beton santralinin taşınacağını söylediklerini hatırlattı. Söz verdikleri gibi beton santralini yeni yerine taşıdıklarını belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, Kuzdere mahallesinde yerleşim yerlerinin içerisinde yer alan beton santralinin gürültüsünden rahatsız olan vatandaşların talebini yerine getirdiklerini ifade etti.

"Kemerimize hayırlı olsun"

Başkan Topaloğlu, bu hafta içerisinde beton santralinin tamamen biteceğine değinerek, "Yeni fabrikamızı modern tesisatlar ile donattık. Önceki fabrikadan daha fazla ve daha kolay üretim sağlayacağız. Kemerimize hayırlı olsun" dedi. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürü Baki Yalın ise Kuzdere mahallesinde yaşayan vatandaşların yoğun talebini Başkan Topaloğlu öncülüğünde giderdiklerini söyledi.

Söz konusu alandaki trafik yükünü azaltmak, çevreye verilen gürültüyü azaltmak mahiyetinde bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Yalın, "Bu çalışmayı da layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kemerlilere daha hızlı daha kaliteli daha yerinde bir hizmet verebilmek için bu tesisi Kemer'e kazandırdık. Tüm Kemerlilere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA