Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti - Haberler
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Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti

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Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde konaklatmaya başladıklarını belirtti.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde konaklatmaya başladıklarını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, eğitime destek kapsamında Osmangazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları Konukevinin kapılarını üniversiteli gençlere açtıklarını ve onların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Altınok, "Gençlerimizi asla mağdur etmeyiz, sokakta bırakmayız. Herkes bunu böyle bilsin. Yurt çıkmayan gençlerimizi sosyal tesislerimizde misafir etmeye başladık. Bu geçicidir ama gençlerimizi açıkta bırakmayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimize sabah kahvaltılarını, akşam da sıcacık yemeklerini ikram edeceğiz. Onların kaliteli beslenmesi gelecekte sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir yaşam için çok önemli. Onların başarısı ülkemizin başarısıdır. Gençler geleceğimizdir, umudumuzdur, ümidimizdir, istikbalimizdir. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Onlar gelecekte bu ülkenin yıldızlarıdır. Her gencimiz bir Türk bayrağıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti

Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine konaklama hizmeti

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