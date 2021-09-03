Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
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Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı

Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşanan orman yangınları sonrasında keçiboynuzu fiyatları iki katına çıktı.

Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşanan orman yangınları sonrasında keçiboynuzu fiyatları iki katına çıktı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınlar sonrasında bir çok bitki fiyatına da zam geldi. Bundan 2 ay önce aktarlarda kilosu 15 liradan satılan keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı. Tezgahlarda 30 liradan yerini alan keçiboynuzun fiyatının artmasının nedeni olarak ise yaşanan yangınlarda ağaçlarının zarar görmesi gösteriliyor. Geçen yıla oranla bu yıl daha az olan keçiboynuzuna ise vatandaşların ilgisi yoğun.

"15 LİRAYA SATTIĞIMIZ KEÇİBOYNUZUNU ŞUAN 30 LİRAYA SATMAK ZORUNDAYIZ"

Aktar sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Koray Özkılıç, fiyatların artışında birçok etkenin olduğunu söyledi. Son dönemlerdeki artışın nedenlerinden birisi orman yangınları olurken bir diğer nedenin ise fırsatçılık yapan aracılar olduğunu iddia etti. Fiyatlara zam uygulamak zorunda olduklarını belirten Özkılıç, "Orman yangınlarından dolayı keçiboynuzunun fiyatı arttı. Yaklaşık 150 yıllık ağaçlar yandı. Keçiboynuzunun biz gibi satıcılara gelmesi de sıkıntıya girdi. Yangınlardan önce 15 liraya sattığımız keçiboynuzunu şuan 30 liraya satmak zorundayız. Toptancılardan bize gelişi yükseldi. Böylelikle müşteriye de yansıdı. Fiyatların yükselişinin asıl sebebi fırsatçılık yapan aracılar oluyor. Esnafa ürün satan toptancılar malzemeleri ellerinde bulunduruyor ve piyasada azaldığı zaman yüksek fiyattan satmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

(Ali Furkan Çetiner/İHA)

Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı
Keçiboynuzunun fiyatı yüzde 100 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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