Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, devredildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, devredildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, devredildi

Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildi.

Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu'nun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle protokol imza töreni yapıldı. DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile İl Müdürü Turan Karahan'ın imza atmasıyla devir gerçekleştirildi.

Elazığ ve bölge illerinin göletlerinin balıklandırılması çalışması kapsamında Keban İlçesi Balık Üretim İstasyonu'nun önemli bir görev üstlendiğini belirten DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, tesisin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşleri doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildiğini aktardı.

İstasyonun bölgenin tamamında göl ve göletlerin balıklandırılmasında hizmet veren önemli bir merkez olduğuna değinen İl Müdürü Turan Karahan ise "İstasyonda bu güne kadar verilen hizmetler çok başarılı bir şekilde yürütülmüştür. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda balık üretim istasyonları bundan sonra tek elden yürütülecek. Türkiye'de mevcut yedi istasyon Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne devrediliyor. Üç tarafı sularla çevrili Elazığ, iç sularda en fazla alabalık üreten ve dünyanın birçok ülkesine alabalık ve somon ihracatı yapan bir il. Bu zengin potansiyelin sadece üretim ile değil avcılık yoluyla da zenginleştirilmesi çok önemli. Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu'nun müdürlüğümüze devrinden sonra bugüne kadar yapılmış başarılı çalışmalara bundan sonra da devam edilecek"dedi. - ELAZIĞ

Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, devredildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Bahar Candan Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonu, devredildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:27:57. #1.15#
title