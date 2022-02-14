KDV indirimleri tezgaha yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıklaması ve kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyatlarında da ciddi düşüşler yaşandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde kurulu pazarda geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL'den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL'den tezgahlarda yerini aldı. İlçede hava sıcaklığının artması ve KDV oranlarının düşmesinin ardından tezgahlarda ürünlerin fiyatlarında ortalama 10 TL'yi bulan düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz hafta kilo fiyatı 25 TL olan salatalık 15 TL'den, 35 TL olan patlıcan ise 20 TL'den, karnabahar 15 TL'den 10 TL'ye, muz 15 TL'den 12,5 TL'ye tezgahlarda yerini aldı. Pazarcı esnafı ise havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini söyledi.

"Pazarcının hali ortada"

Durumlarının içler acısı olduğunu söyleyen pazarcı esnaflarından Mahmut Özyiğit, hale gidip gelme maliyetlerinin iki katına çıktığını ifade etti. Özyiğit, "Pazaryerinde fiyatları görüyorsunuz durumumuz içler acısı, pırasayı halden 6 TL ye alıyoruz 7 TL ye satıyoruz halimiz ortada. Adapazarı haline gidip ürün almamız bile zorlaştı, bir hale gitmemiz eskiden 600 TL iken şimdi 1200 TL oldu. Bizler de durumun düzelmesini bekliyoruz ama değişen bir şey olmuyor fiyatlar her geçen gün artıyor" dedi.

Pazar yerlerindeki ürünlerin marketlere oranla daha ucuz olduğunu dile getiren Selçuk Çiçek, vatandaşları pazaryerlerinden alışveriş yapmaya davet etti. Fiyatların önümüzdeki haftalarda daha düşmesini beklediklerini dile getiren Çiçek şunları söyledi:

"Hava şartlarından dolayı ürün tedariki sıkıntısı yaşıyorduk ama havaların düzelmesi ile birlikte fiyatlar tezgahlara yansımaya başladı. Vatandaşlarımızı pazaryerlerine bekliyoruz marketlerden alışveriş yapmasınlar."

"Akaryakıt maliyetleri yüksek"

Yapılan indirimlerin tezgaha yansımadığını düşünen esnaflardan Levent Güney ise akaryakıta gelen zamların sorunlara yol açtığını ifade etti. Güney, "Yapılan indirimlerin pazara yansıma ihtimali yok. Çünkü bütün maliyetler çok yüksek. Mazota yapılan son zamlardan sonra tezgahlara ürün getirmemiz zorlaştı. Halde fiyatlar düşmediği için tezgahlarda da fiyatlarda bir değişme olmadı. Ürünlerin fiyatları geçen haftaya göre aynı kaldı bir değişim olmadı. Ürün getirmek artık zorlaştı nakliye fiyatlarındaki artıştan sonra ürün getirecek araç bulamıyoruz" dedi. - ZONGULDAK