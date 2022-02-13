KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler - Haberler
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KDV indiriminin detayları netleşti! İşte kalem kalem ucuzlayacak ürünler

AA, Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan KDV indiriminin detayları netleşti. KDV indirimi pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Meyve suları, kola ve havyar ise indirimlere dahil olmayacak.

Türk ekonomisinde tarihi günlerin yaşandığı dönemde doların artmasıyla birlikte gıda ürünlerine de ciddi oranda zamlar yapıldı. Gıda fiyatlarının vatandaşın alamayacağı noktalara gelmesinin ardından devlet de düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. Bu haberin ardından indirimin hangi ürünlere yansıyacağı da merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Söz konusu düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler hariç olmak üzere KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak.

Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor. KDV indiriminin gıda fiyatlarına yansıması bekleniyor.

KDV'nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenlemeyle aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda da önemli bir adım atılmış oldu. Düzenlemeyle daha önce bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı, perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulaması da kaldırılarak, uygulama kolaylığı sağlanması amaçlanıyor.

AA / Barış Yahya Çinçin - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete, Kdv, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Bozkurt :

Hükumetin samimiyetine inanıyorum. "Çocuk iyi, ama mahalle bozuk".... "Sarımsağı gelin etmişler,10 günde kokusu çıkmış".. Bu iş yürümez. Yüzde 250 zamlı sat. Yüzde 7 indirim ile işi idare et. BİZLER SALAK FALAN DEĞİLİZ..

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Salih ÇAKIR:

Aylık en az yüzde yedi zam geliyor zaten. Bir ay etkisi olur, gelecek ay kaldığımız yerden devam.

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Hamit Gündoğdu:

Havyar mı? Daha havyar yiyecek kadar ekonomik zorluklar yaşamıyoruz!?!?:)))

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