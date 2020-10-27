KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi
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KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi

27.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:37
KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ihracat için ilk yurt dışı görüşmesi yapıldı.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ihracat için ilk yurt dışı görüşmesi yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) oluşumu altında "Geri Dönüşümü Yapılamayan Plastik Atıkların Piroliz Yöntemi ile Geri Kazanımı" başlıklı proje ile Ar-Ge faaliyeti gösteren Luxor Kimya ilk yurt dışı ihracat görüşmelerini gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar başkanlığında Senato Toplantı Odası'nda söz konusu projeyle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Luxor Kimya'nın sahibi Ali Okyay Küdün ve Ahmet Balyemez, Proje Yürütücü Mühendisi Merve Elverir, Proje Mühendisi Rabia Leylek, Jmatt CEO'su Aluko Olajide Matthew, Goodmus Learning Center CEO'su Badmus Azeez Adelunke ve First New Generation CEO'su Michelle Ukoh katıldı. Zoom üzerinden de yayımlanan toplantıya yurt dışından iki firma da katılım sağladı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren Rektör Yardımcısı Yaşar şunları söyledi: "Burada uluslararası öğrencilerimizin iş birliğinde dört ayrı ülkeden yatırımcı ve girişimcilerle bir araya geldik. Amerika, İrlanda, Kamerun ve Nijerya'dan gelen iş insanları çalışmaya oldukça yoğun ilgi gösterdi. Bu bizim için önemli bir adım. TGB'de yerleşik bulunan bir firma üzerinden ilk ihracatı gerçekleştirmek için heyecan veren bir görüşme oldu. Katılımcılara TGB Uygulama Merkezinde oluşturduğumuz prototip piroliz tesisinin tanıtımı yapılmıştır. Görüşmeler çok olumlu geçti, prensipte anlaşmaya varıldı, firma yetkilileri ülkelerine dönecek ve görüşmelerini tamamlayarak önümüzdeki aylarda sonuçlandıracaklarını bekliyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Amerika, İrlanda, Kamerun ve Nijeryadan gelen katılımcılara TGB Uygulama merkezinde projenin ana unsurunu oluşturan piroliz reaktörü tanıtıldı. Sisteme her türlü plastik atıklar yüklenerek sistem çalıştırıldı. Katılımcıların gözlemleri altında gerçekleşen çalışmada pilastik atıklardan pirolitik yağ, gaz ve karbon siyahı elde edilerek sıfır atık stratejisine ulaşıldı. Bu durum yurt dışından gelen katılımcıların ilgi ve beğenisini topladı.

Görüşmelerin ardından temel konularda anlaşma sağlanarak Ocak ayında ihracat işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi. - KARABÜK

KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi
KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi
KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinden ilk ihracat girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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