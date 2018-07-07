Son Dakika! Ağrı'daki Hudut Birliğinde Kazara El Bombası Patladı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Son dakika... Ağrı'da hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit düştü, iki asker yaralandı.
KAZARA EL BOMBASI PATLADI
Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ASKER, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.