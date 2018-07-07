Son Dakika! Ağrı'daki Hudut Birliğinde Kazara El Bombası Patladı: 1 Şehit, 2 Yaralı

Son Dakika! Ağrı'daki Hudut Birliğinde Kazara El Bombası Patladı: 1 Şehit, 2 Yaralı

Son dakika... Ağrı'da hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.

Son Dakika! Ağrı'daki Hudut Birliğinde Kazara El Bombası Patladı: 1 Şehit, 2 Yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit düştü, iki asker yaralandı.

KAZARA EL BOMBASI PATLADI

Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 uzman çavuş yaralandı.

YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ASKER, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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