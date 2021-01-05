Kazakistan ve Rusya'da günlük petrol üretimi 75 bin varil artırılacak
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Kazakistan ve Rusya'da günlük petrol üretimi 75 bin varil artırılacak

05.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:58
Kazakistan ve Rusya'da günlük petrol üretimi 75 bin varil artırılacak

???????NUR Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji bakanları toplantısında, Kazakistan ve Rusya'nın günlük petrol üretiminin şubat ve mart aylarında 75 bin varil artırılması kararı alındı.

???????NUR Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji bakanları toplantısında, Kazakistan ve Rusya'nın günlük petrol üretiminin şubat ve mart aylarında 75 bin varil artırılması kararı alındı.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Nurlan Nogayev, OPEC+ grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda, şubat-mart döneminde OPEC+ ülkelerindeki günlük ham petrol üretim kesintisi miktarının mevcut 7,2 milyon varil düzeyinde devam etmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, toplantıda, söz konusu dönemde Kazakistan ve Rusya'nın günlük petrol üretimini aşamalı olarak 75 bin varil artırması konusunda anlaşma sağlandı. İki ülke için bu artış, Suudi Arabistan'daki orantılı ve gönüllü üretim kesintisi sayesinde karşılanacak.

Aralık ayı başında toplanan OPEC+ ülkeleri, bundan sonra aylık toplantılar yapma konusunda anlaşmışlardı.

2016'dan itibaren OPEC+ ülkesi olan Kazakistan, 30 milyar varil petrol rezervi ile dünyada 11'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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