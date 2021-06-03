Kazakistan, Türkiye'ye 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazakistan, Türkiye'ye 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek

Kazakistan, Türkiye'ye 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Ekonomi

NUR Kazakistan, 2021 yılı için Türk nakliyecilerine 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verilmesini kararlaştırdı.

NUR Kazakistan, 2021 yılı için Türk nakliyecilerine 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verilmesini kararlaştırdı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Berik Kamaliyev, Türk mevkidaşı Selim Dursun ile video konferans yöntemi ile görüştü.

Görüşmede, taraflar, kara yolu taşımacılığı alanında ikili iş birliğinin yanı sıra bu alandaki geçiş için verilen izin belgeleri kotasının yeniden belirlenmesi konularını ele aldı.

Müzakerelerin ardından taraflar arasında, 2021 yılı için Türkiye'ye 7 bin adet ilave geçiş belgesinin verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu geçiş belgelerinin 5 bini Kazakistan limanları üzerinden ulaşımda, 2 bini de kara kontrol noktalarından geçiş için kullanılabilecek.

Kazakistan'dan tahsis edilen geçiş belgelerinin yoğun talep nedeniyle tükenmesi sonucunda son dönemde Türk tırlarının ülkeye geçişlerinde yığılmalar oluşmuştu.

Geçen yıl 2021 dönemi için Türkiye'ye tahsis edilen geçiş belgesi 12 bin 500 adet olarak belirlenmişti.

İlk çeyrekte 91 bin ton yük taşındı

Türkiye ve Kazakistan arasında yılın ilk 3 ayında taşınan yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 62,5 bin tondan 91,1 bin tona yükselirken, iki ülke taşımacılıktan toplamda 283,3 bin dolarlık gelir elde etti.

Daha önce yetkili bakanlık, Hazar Denizi üzerinden yapılan geçişte bir adet araç için ödenecek maliyetin 2 bin 400 dolardan bin 800 dolara indirildiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
İsviçre, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
'Made in Türkiye' etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
"Made in Türkiye" etiketli 140 bin TL'lik ayakkabı görücüye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Kenan Doğulu Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kazakistan, Türkiye'ye 7 bin adet ilave transit geçiş belgesi verecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:34:06. #1.14#

title