Kazakistan'da son 24 saatte 1,798 yeni koronavirüs vakası Kazakistan'da son 24 saatte 1,798 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 1,798 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 58 bin 253'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1,798 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 253'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 264 olarak değişmezken iyileşenlerin sayısı 33 bin 814 kişi olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA