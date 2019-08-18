Kaza yerindeki jandarma aracına otomobil çarptı

18.08.2019 20:00

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aynı yerde bir süre arayla meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Karabük'e doğru seyreden Cengiz Zorlu yönetimindeki 34 AH 0032 otomobil, Çevrikköprü Virajları mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Zorlu, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra, Cemalettin Aşçı'nın kullandığı 34 AY 1710 plakalı otomobil olay yerinde güvenliği sağlamak için çalışma yapan jandarma ekibinin aracına arkasından çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Sabri ile Cemile Aşçı yaralandı.

Bu kişiler de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan, aynı bölgede 4 Ağustos'tan bu yana meydana gelen trafik kazası sayısı 7'ye çıktı. Son iki haftadaki bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaynak: AA