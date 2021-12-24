Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı'ndan "penaltı" açılaması

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'lu Gökhan Sazdağı, "Pozisyon penaltı şeklinde söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Ligin 18'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'ın, "Gökhan Sazdağı kardeşim maçtan sonra haklısın ayağına basmış, penaltı' diyor açıklamalarının ardından Kayserisporlu futbolcu Gökhan açıklama yaptı. Sazdağı açıklamasında, "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyaspor'lu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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