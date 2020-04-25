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Diego Angelo, Kayserispor, Antalyaspor, Türkiye, Spor, Haber

Kayserisporlu Diego Angelo: "En güzel golümü Kayserispor'a attım"

Hes Kablo Kayserispor'un stoper oyuncusu Diego Angelo, en güzel golünü Kayserispor'a karşı attığını söyledi.

25.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:45
Kayserisporlu Diego Angelo:

Hes Kablo Kayserispor'un stoper oyuncusu Diego Angelo, en güzel golünü Kayserispor'a karşı attığını söyledi.

Bu sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak Kayserispor'a transfer edilen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo, Covid19 salgınının yaşandığı şu günlerde ailesiyle birlikte evinde zaman geçiriyor. 10 yıldır Türkiye'de bulunan ve zaman zaman yaptığı sosyal destek çalışmaları ile alkış toplayan Diego Angelo, bu süreçte oynadığı maçlarda en güzel golünü şu an formasını giydiği Kayserispor'a karşı attığını söyledi. Diego Angelo, "Ben Eskişehirspor'da oynadığım dönemde Kayserispor'a attığım golü unutamıyorum. Türkiye'de ilk golümü Kayserispor'a attım. Antalyaspor'da oynarken Bursaspor'a attığım golü de unutamıyorum" dedi.

Türkiye'de en beğendiği teknik direktörleri de dile getiren Angelo, "Türkiye'de çok antrenör ile çalıştım. Hepsini seviyorum. Bana her antrenör şans verdi. Ersun Yanal'ı seviyorum. Bülent Korkmaz çok iyi lider. Türkiye'de ilk şans bana Bülent Uygun verdi. Rıza Çalımbay'ı seviyorum, hem Eskişehir'de hem de Antalyaspor'da çalıştım. Hamza Hamzaoğlu çok karakterli ve çok iyi bir insan" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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