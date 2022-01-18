Kayserispor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da devre arası transfer döneminde takıma katılan Andrea Bertolacci, Abdulkadir Parmak, Mert Çetin ve Arif Kocaman için imza töreni düzenlendi.

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurlu üyeleri ile futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Gözbaşı, "2 senedir sancılı dönemler geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla söz ettirmek istiyoruz. Şuan ligi ilk 10 takım içerisinde bitirmek istiyoruz. 'Düşme' kelimesini kullanmak kulüpte yasak. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu sene oturmuş bir kadro oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

Kayseri ekibinin Sakaryaspor'dan transfer ettiği ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Arif Kocaman ise, "Önceki kulübüm Sakaryaspor'a, bu günlere gelmemde emeği olan herkese, Berna başkan ve Hikmet hocaya güvendikleri için teşekkür ederim. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.