Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
26.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:00
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbol takımı, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda ısınma bölümünün ardından, istasyon, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA