Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbol takımı, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda ısınma bölümünün ardından, istasyon, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA