Kayserispor'un efsane oyuncularından Levent Kurt, Başakşehir maçını taraftarlarla izledi

23.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:03

Kayserispor'da forma giydiği dönemde gerek futbolu ve gerekse attığı birbirinden güzel golleri ile taraftarların gönlüne adeta taht kuran ve Büyük Levent diye tanınan Levent Kurt, hafta sonunda oynanan Kayserispor-Başakşehir karşılaşmasını izlemek ve taraftarlara moral vermek için Kayseri'ye geldi.



Kadir Has Stadı'nda oynanan maç öncesinde taraftarlarla buluşup geçmiş günleri yad eden ve birlikte bol bol fotoğraf çektiren Levent Kurt, "O dönemlerde yıkılan Atatürk Stadı çoğu büyük takımın kolay kolay çıkamayacağı bir yer olmuştu. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle o sahada kimleri yenmedik ki? Açık söyleyeyim, formasını yıllarca gururla taşıdığım Kayserispor'un bugünkü durumuna çok ama çok üzülüyorum. Gelinen nokta tabii ki iç açıcı değil ama asla umutsuz olmamalı. Yönetim- sporcu- taraftar ve basın birlikte hareket edip kenetlenirse ve ara transfer döneminde birkaç kaliteli transfer yapılırsa bu süreç atlatılır. Çünkü, Kayserispor gibi zorda olan çok takım var ve puan farkı açılmış değil? Yeniden Kayseri'de ve taraftarlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Onlar gönlümün en müstesna yerindedir ve ömrüm oldukça hiç ama hiç unutmayacağım" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA