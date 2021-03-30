Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak

Hes Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak.

Hes Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin en çok teknik direktör değiştiren takımlarından biri oldu. Sezona Bayram Bektaş ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, genç teknik adamla çıktığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünü yenilgiyle tamamladı. Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1 maça yardımcısı Ömer Faruk Mahir ile çıkan Kayserispor, Atakaş Hatayspor'a karşı evinde oynadığı bu maçı 1-0 kaybetti. Ligin 7'nci haftasında anlaşmaya varılan deneyimli teknik direktör Samet Aybaba ile 8 maça çıkan Kayseri ekibi bu mücadelelerin 4'ünden beraberlik elde ederken, 4'ünü de kaybetti. Aybaba'nın görevden ayrılmasının ardından alt yapı koordinatörü Uğur Kulaksız yönetiminde 2 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu mücadeleleri kazandı. Kayseri temsilcisi, Uğur Kulaksız'dan görevi devralan Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile ise 8 maça çıktı. Kayserispor, Petrescu yönetiminde bu mücadelelerden 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti. Petrescu ile yollar ayrıldıktan sonra takım Uğur Kulaksız yönetiminde 4 maça daha çıktı. Bu karşılaşmalardan ikisini kazanan sarı-kırmızılılar iki maçı da kaybetti. Bu hafta sonu 30'uncu maçını Göztepe ile oynayacak olan Hes Kablo Kayserispor'da yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımın başında olacak. Kayseri temsilcisi, 31 puanla 16'ncı sırada bulunuyor.


Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak
Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak
Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak
Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak
Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Bahar Candan Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, ligin 30'uncu maçına 6'ncı teknik direktörle çıkacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:10:46. #1.15#
title