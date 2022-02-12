Kayserispor Kadın FK, Karagümrük'ü konuk edecek

Kayserispor Kadın Futbol Takımı ligin 11. haftasında yarın sahasında Wulfz Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Turkcell Kadın Süper Lig B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın FK, yarın oynayacağı Wulfz Fatih Karagümrük maçını kazanmak istiyor. Wulfz Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 8 maça çıkan Kayserispor Kadın FK, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Zirve mücadelesi veren Wulfz Fatih Karagümrük'ü yenmek isteyen Kayserispor Kadın FK, moraller yerinde.

13 Şubat Pazar günü Sümer Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor Kadın FK ile Wulfz Fatih Karagümrük'ü maçı saat 12.00'de başlayacak ve karşılaşmada Ahmet Çıtak düdük çalacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor