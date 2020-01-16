Kayserispor ikinci yarıdan umutlu

16.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:22

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda sahada bambaşka bir Kayserispor olacağını ifade ederek, takımın iyi bir hava yakaladığını belirtti.

Süper Lig'in ilk devresinde 3 teknik adam değiştiklerini ve ikinci yarıya da 2012-2013 yıllarında takımı çalıştıran Robert Prosinecki ile başlayacaklarını anımsatan Tokgöz, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, takımımızdaki futbolcuların ve yeni dahil olan oyuncuların moral ve kondisyon durumları gayet iyi." dedi.

Tokgöz, ligin ikinci yarısına deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Berna Gözbaşı'nın başkan olmasıyla Kayserispor'un yeni bir yapılanmaya girdiğine dikkati çeken Tokgöz, "İkinci yarıda takımımız daha iyi futbol oynamaya ve daha iyi sonuçlar almaya başlayacak. Devre arası kampta futbolcularımızın ve teknik heyetimizin heyecanını gördük. Kayserispor'un ligde kalacağına onlar da inandı biz de inandık." diye konuştu.

"Taraftar da hocamızı benimsedi"

Tokgöz, ligde ikinci devrenin daha zor geçtiğini, buna rağmen Kayserispor'un 3 puanlı ligde son sıralardan kurtulabileceğini ifade etti.

Prosinecki'nin Kayseri'de daha önce iyi bir izlenim bıraktığını anlatan Tokgöz, "Prosinecki daha önce Kayserispor'da iyi bir süreç geçirdi. Taraftar da hocamızı benimsedi. Yeni transferlerimiz ve hocamızla Kayserispor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Nokta transferler yaptık." diyen Tokgöz, şöyle devam etti:

"Transfer konusunda ligin son sırasında olan ve mali sorunlar yaşayan bir takım olarak daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Transfer yapmış olmak için transfer yapmamamız gerektiğinin farkındaydık. Bu doğrultuda hocamızın da raporları kapsamında transferler yaptık. Takımımızda oynayabileceğini düşündüğümüz, takıma katkı sağlayabileceğine inandığımız futbolcuları transfer ettik. Alınacak puanlarla takımda oluşan birlik ve beraberlik havası daha da güçlenecek."

Taraftara çağrı

Tokgöz, taraftarın takımlar için önemli güç olduğunun altını çizerek, "Taraftarımızdan stadı doldurmalarını istiyoruz. Onlardan ikinci yarıda da desteklerini artırarak sürdürmelerini istiyoruz. Taraftar desteğine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA