Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, şut ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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