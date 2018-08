Kayserispor'dan Muhteşem Sezon Açılışı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon öncesinde düzenlediği etkinlik ile taraftarının karşısına çıktı. Sezon açılışında popçu Bengü ve Kenan Doğulu sahne aldı. Kadir Has Stadı'nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılışa, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, geçtiğimiz günlerde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'nın saldırısında eşi Nurcan ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan'ı şehit veren Astsubay Serkan Karakaya ve çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan atarken, Nurcan ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın fotoğrafının bulunduğu 'İntikamınız alınacak' yazılık pankart açtı. Açılışta ilk olarak popçu Bengü sahne aldı. Seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile taraftarlara unutulmaz bir gece yaşatan Bengü, yeni sezonda Kayserispor'a başarılar diledi. Bengü'nün konserinin ardından sahneye Kayserispor çalışanları, alt yapı antrenörleri, yönetim kurulu üyeleri ve Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir çıktı. Burada bir konuşma yapan Bedir, taraftarlara teşekkür ederek, "Kayserispor'u desteklerken terörü de lanetleyen hemşerilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Yapacak başka bir şey yok" dedi. Kayserispor'un şaha kalktığını söyleyen Başkan Bedir, "Bildiğiniz gibi Kayseri'mizin en önemli markası olan Kayserispor, son birkaç yıldır bir takım sıkıntılar yaşadı. Bunları tekraren burada ifade etmek istemiyorum. Ancak aslan kükredi, ayağa kalktı, şahlandı, yoluna dolu dizgin devam ediyor. İnşallah daha da yukarılara çıkacak. Biz bu yolda giderken önümüzde ufak tefek engeller olsa da, laflar olsa da inşallah siz taraftarlarımızın destekleri ve bize omuz vermeleri sayesinde bunların hepsini aşacak ve her türlü zorluğu yenecek güçteyiz. Geçtiğimiz yıl 44 puanla tehlike sınırından uzak ama 2'inci yarıda yüreğimizde bir uhde kaldı. Herkes Avrupa'ya gitmeyi düşünürken ikinci yarıda maalesef istediğimiz performansı yakalayamadık. İnşallah bu yıl teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam olmak üzere yaptığımız takviyeler ve diğer oyuncularımız ile birlikte birlik ve beraberlik sağlayarak puan, skor ve sıralama açısından da en üstlerde olacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Bedir'in konuşmasının ardından açılışa sponsor olan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e plaket verildi. Başkan Erol Bedir burada, eşini ve 11 aylık oğlunu PKK'nın saldırısında şehit veren Astsubay Serkan Karakaya'yı sahneye davet ederek, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Bu sırada Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam gözyaşlarını tutamadı. Kayserisporlu futbolcular da Nurcan ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın fotoğrafının bulunduğu üzerinde 'Unutmayacağız' yazılı tişörtler giydi. Düzenlenen sezon açılışı, popçu Kenan Doğulu'nun konseri ile sona erdi.

(Ali Göç/İHA)