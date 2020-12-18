Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum"

18.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:34
Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin:

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayınlayarak takım arkadaşlarına ve başkana teşekkür etti.

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayınlayarak takım arkadaşlarına ve başkana teşekkür etti.

Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı yayınladı. Bu sezon takım kaptanı olan ancak Aybaba'nın gelmesinden sonra takım kaptanlığı elinden alınan ve Antalyaspor maçı öncesinde yapılan görüşme ile sözleşmesinin feshedilmesi kararı alınan Hasan Hüseyin Acar, "İki buçuk yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyor, kalan maçlarda başarılar diliyorum. Ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanımızda olup, desteğini gösteren başkanımız Berna Gözbaşı'na ve temsilcim Cenk Melih Yazıcı'ya çok teşekkür ederim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'a 3 sezon önce transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, 7 Türkiye Kupası, 48 Süper Lig maçında sarı kırmızılı formayı giydi. 4 bin 145 dakika oyunda kalan Hasan Hüseyin Acar 7 gol attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Dava Ankara Öğretim Üyesi Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin: "Başarılar diliyorum" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:38:03. #1.15#
title