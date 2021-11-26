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Kayserispor'da 3 puan hesabı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayserispor'da 3 puan hesabı

Yukatel Kayserispor yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı geçen Uğur Demirok ile Mario Gavranovic kafileye dahil edildi.

Süper Lig'in 14.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Kayserispor son çalışmasını gerçekleştirdi. Öğleden sonra özel uçakla Rize'ye giderek kampa girecek sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Uğur Demirok ile Mario Gavranovic kafileye dahil edildi. Ameliyat olan Bernard Mensah ile henüz sakatlığı geçmeyen Emrah Başsan, Rize karşısında forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Hikmet karaman, haftayı 3 puanla noktalayıp önümüzdeki maçlara daha umutla bakmak istediklerini ifade ederek zorlu maçtan istediklerini alarak ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da 3 puan hesabı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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