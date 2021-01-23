Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor
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Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor

23.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:36
Kayserispor, çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Süper Lig'de son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin başında kurdukları iyi takımın meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Özellikle mücadele anlamında iyi bir grafik çizdiklerini belirten Tokgöz, "Deplasmanda Yukatel Denizlispor ve kendi evimizde Yeni Malatyaspor'u yendik. Hem de özlediğimiz bir oyunla bu maçları kazandık. Gaziantep'te ise şans bizden yana değildi. Orada önemli 3 puan bıraktığımız düşünüyorum. 20. haftada ise Medipol Başakşehir karşısında çok net bir galibiyet aldık. Bu, takımızın kalitesini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların ve teknik heyetin ligin 21. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın öneminin farkında olduğunu ve bu bilinçle hazırlandıklarının altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti:

"Hem oyun hem de skor anlamında son haftalarda yakaladığımız çıkışı Fenerbahçe maçında da sürdüreceğiz. Özellikle ligin ikinci yarısında çok daha iyi bir Kayserispor izleyeceğiz. Göreve geldiğimizden itibaren ligde kalıcı olabilen, her yıl düşme korkusu yaşamayan bir Kayserispor için çalıştık. Bu sezon bahsettiğimiz Kayserispor'u göreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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