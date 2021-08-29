Kayserispor Başkanı'ndan tepki

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetin 'tesadüf' olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sarı kırmızılı takımın Başakşehir deplasmanında aldığı galibiyetin 'tesadüf' olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 3.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan ve müsabakayı 1-0 kazanan takımının galibiyetinin tesadüf olarak addedilmesine tepki gösterdi. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı; 'Şapkadan tavşan çıktı' şeklinde attığı başlığa tepki göstererek sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden; "Spor yazarlığının geldiği duruma bakar mısınız? Şapkadan tavşan çıkmış! Araştırmadan, soruşturmadan, kadro değerine bakmadan, büyük ihtimalle maçı bile izlemeden belli ki geçmişte kalarak atılan, ezbere gazeteciliğin güzel bir örneği. Kayserispor büyük camiadır" cümleleri ile cevap verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı