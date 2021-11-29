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Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır maçı hazırlıklarına başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor, Alagöz Holding Iğdır maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1 Aralık Çarşamba günü sahasında Alagöz Holding Iğdır ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IĞDIR (AA) - Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1 Aralık Çarşamba günü sahasında Alagöz Holding Iğdır ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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