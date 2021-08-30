Kayserili sporcular göz doldurdu
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Kayserili sporcular göz doldurdu

Kayserili sporcular göz doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen 'Artistik Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Federasyon Kupasında' mücadele eden sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen 'Artistik Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Federasyon Kupasında' mücadele eden sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen müsabakada mücadele eden sporculardan Hasan Bulut büyükler kategorisinde Barfiks aletinde birinci oldu. Hasan Bulut elde ettiği bu derece ile Kayseri'ye büyükler kategorisinde ilk birincilik getiren isim oldu. Gençler kategorisinde yarışan Mert Efe Kılıçer, kulplu beygir aletinde ikinci, barfiks aletinde ve genel tasnifte üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde yarışan Melih Dumlu ise kulplu beygir aletinde ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımızın elde ettiği dereceler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sporcularımızı, antrenörleri Mehmet Bilgin ve İbrahim Bilgin'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular göz doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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