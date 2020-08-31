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Kayseri'ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmak ve yarışlara katılmak için Amerika'dan gelen 20 kişilik kafile Kayseri'ye ulaştı.

Kayseri'ye ilk Amerikalı sporcu kafilesi geldi
31.08.2020 22:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:41

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmak ve yarışlara katılmak için Amerika'dan gelen 20 kişilik kafile Kayseri'ye ulaştı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmak ve Uluslararası Erciyes Yol ve Dağ Bisikleti Yarışlarına katılmak için Amerika'dan 20 kişilik bisiklet takımı Erkilet Havaalanına geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu peronunda karşılanan sporcular, daha sonra kalacakları otele yerleştirildi.

Amerikalı kafileyle birlikte gelen Antrenör Daniel Holt; "Yüksekliği çok fazla olduğu için Erciyes'i tercih ettik. Burada yarışların olması nedeniyle geldik. 1 ay kadar Erciyes'te kalarak yüksek irtifa kampı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Velo Erciyes Organizatörü Mustafa Kemal Canfedai ise, birçok ülkenin korona virüs nedeniyle sınırlarını kapattığı bir ortamda en sağlıklı şartlarda misafirlerini ağırladıklarını ifade ederek, Erciyes'in şuanda yüksek irtifa kampı yapılacak tek merkez olduğunu kaydetti. Canfedai; "Bu akşam ilk kez Amerika'dan bir takım geldi. Bu takım şeker hastalarına yardımcı olmak için kurulmuş bir takım. Erciyes'te yüksek irtifa antrenman kampı yapacaklar. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.'nin destekleriyle yapılacak olan yol bisikleti yarışlarına katılacaklar. 20 kişi olarak geldiler. Kışın Alanya'ya gelmişlerdi, orada yaptığımız tanıtımla buraya geldiler. Şuanda bütün gelen takımların ifadesi; 'Erciyes şuanda dünyada gidilebilecek tek yüksek irtifa kamp merkezi. Biliyorsunuz pandemiden dolayı birçok ülke sınırlarını kapattı. Biz en sağlıklı şartlarda Rus, Amerikan, İspanya takımlarını burada ağırlıyoruz. İnşallah daha da çok takım gelecek Kayseri'ye. Erciyes'te 2 bin 200 metrede yüksek irtifa antrenman kamp merkezi oluşturmamız, şartların çok uygun olması, seri halde yarışlar yapıyor olmamız, havanın güzel, ortamın uygun olması onları çekti buraya" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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