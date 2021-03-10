Kayseri ve Nevşehir'de Miraç Kandili idrak edildi

Kayseri ve Nevşehir'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilerde namaz kılıp dua etti.

Kayseri ve Nevşehir'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilerde namaz kılıp dua etti.

Kayseri'de akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, dua edip namaz kıldı.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, gecenin önemi ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Nevşehir

Nevşehir İl Müftülüğünce Bekdik Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nde gerçekleştirilen programa seccadeleri ile gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazının ardından camiden çıkan cemaate, Nevşehir Belediyesi ekiplerince süt dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya