Kayseri Süper Amatör Küme: Kocasinan Ülküspor 1 Talas Anayurtspor: 0

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 7. haftasında Kocasinan Ülküspor, rakibi Talas Anayurtspor'u İsmail Aydoğdu'nun golü ile 1-0 mağlup etti. Kocasinan Ülküspor bu galibiyetle puanını 9 yaptı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu

Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Harun Soyeşik xx, Yakup Aksoy xx

Kocasinan Ülküspor: Batuhan Karakoç xx, Mehmet Kurtuluş xx (Hasan Bener dk. 75 x), Talha Çoban xx, Sait Mert Akgöz xxx, Erhan Vurdem xx, Harun Kahraman xx, Salih Bahadir Soylu x (Emre Zeren dk. 58 x), Ramazan Bulmuş xx, Şenol Büyükçekiç xx ( İsmail Aydoğdu dk. 58 xxx), Doğan Bilgin xx (Muhammed Gök dk. 65x)

Talas Anayurtspor: Çağrı Şahin x, Yaşar Alak xx, Adem Karataş x, Bekir Böke x (Önal Baykal dk. 58 x), Abdulkerim Sain xx, Hakan Yılmaz x (Ömer Can Yılmaz dk. 80 ?), Zafer Subatan x (Ebubekir Sain dk. 75 x), Uğur Karahançer x (Metin Yılmaz dk. 70 x), Mevlüt Yılmaz xx, Semih Can Gül x (Okan Gürkan dk. 75 x)

Gol: İsmail Aydoğdu (Dk.75) (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ

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