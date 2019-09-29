Kayseri Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması

29.09.2019 10:48

Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, Demirspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.



Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet sezonu 2. haftasında oynadıkları ve 1-1 biten Demirspor maçı sonrasında açıklama yapan Halil İbrahim Öztürk, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



Halil İbrahim Öztürk açıklamasında "Bu ligde şampiyon olmayı düşünüyorum. Gerçekten bunu söylüyorum. Tecrübeli veya çok para alan sporcularla değil. Benim sporcularımın tamamı yol parasıyla gelen sporcular. Genç sporcularla yoluma devam edeceğim" dedi.



Maçın hakemi Ahmet Pakırcı'yı da eleştiren Halil İbrahim Öztürk, "Ahmet hocam tecrübeli bir hakem ama sanki profesyonel maç yönetiyor. Demirspor, maçı olduğu kadar rölantiye almaya çalıştı. Hakem de buna alet oldu. Biz antrenmanlıyız. Çabuk oynamak istiyoruz. Ama hakem buna müsaade etmedi. Hakem, pozisyonlara yakın olmalı ve oyunu çabuk oynatmalı" diye konuştu.



Antrenör Halil İbrahim Öztürk, "Topu çerçeve içerisine atmakta sıkıntı yaşadık. Bir çok pozisyonumuz var. Gol olarak değerlendiremedik. Ama ben sporcularıma inanıyorum. Daha o havayı yakalayamadık. Bekleyin 15 gün içerisinde Şekerspor'un daha iyi futbol oynadığını göreceğiz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA