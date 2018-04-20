Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta Açılacak

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi'nin açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak 1610 yataklı hastane 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA inşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.

ERDOĞAN TARAFINDAN AÇILACAK

Toplam 466 bin 379 metrekare alana sahip, içinde 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binalar bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile kampüste son incelemeler yapıldı.