'Kayseri Model Fabrika' ile günlük yüzde 80'e varan üretim artışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kayseri Model Fabrika' ile günlük yüzde 80'e varan üretim artışı

'Kayseri Model Fabrika' ile günlük yüzde 80'e varan üretim artışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Model Fabrika (KMF) Aralık 2020'de başlayan Öğren Dönüş Programı kapsamında 6 firmada üretim verimliliğini artırma amacıyla Yalın Teknikler odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetini geçen ay tamamladı.

Kayseri Model Fabrika (KMF) Aralık 2020'de başlayan Öğren Dönüş Programı kapsamında 6 firmada üretim verimliliğini artırma amacıyla Yalın Teknikler odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetini geçen ay tamamladı.

Kayseri Model Fabrika'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yapılan çalışmalar sonucunda firmaların günlük üretimlerinde yüzde 80'e varan artışlar yaşandığını söyledi. Başkan Büyüksimitci, "Model fabrikamız bünyesinde, firmalarda tespit edilen iyileştirmeye açık noktalar için Yalın Düşünce kapsamında 20 modülden oluşan eğitimler ve saha uygulamaları yürütüldü. Her firmanın kendi iyileştirme sürecine göre yüzde 40 ile yüzde 80 arasında günlük üretim artışı sağlandı. Üretim artışı dışında da farklı noktalarda kazanımlar elde edildi" dedi. Sonuçların ve firma temsilcilerinden yapılan geri dönüşlerin Kayseri sanayisi adına sevindirici olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci, çalışmaları başından beri yakinen takip ettiğini, elde edilen sonuçların hem mevcut projeler hem de ilerleyen dönemlerde başlatılması düşünülen projeler için umut verici olduğunu söyledi.

Büyüksimitci, "Söz konusu sonuçların, hizmet almış firma yöneticilerinin kendi dillerinden dinleyeceğimiz lansman sunumlarını da yakın zamanda yapacağız. Bu etkinliklerle ilgili Bakanlığımızdan tarih bekliyoruz" dedi. Projede yer alan işletmelerin yalın teknikler konusundaki sürdürülebilirlik için KMF ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci; özellikle sanayiciye hizmet için kurulduğunu, KMF'nin özellikle sanayiciye hizmet için kurulduğunu, sanayicilerin destek istediği konularda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Petek Dinçöz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Kayseri Model Fabrika' ile günlük yüzde 80'e varan üretim artışı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 10:18:07. #1.16#

title