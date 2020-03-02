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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatörküme C Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında tam 13 gol atılırken, Pınarbaşı Belediyespor'u 7-6 mağlup eden Sümerspor, ligde galibiyet ile tanıştı.

02.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:25
Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

İkinci Amatörküme C Grubu'nda oynanan ikinci hafta maçında tam 13 gol atılırken, Pınarbaşı Belediyespor'u 7-6 mağlup eden Sümerspor, ligde galibiyet ile tanıştı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Furkan Ulu xxx, Muhammed Boylu xxx, Onur Öztal xxx


Sümerspor: Hacı Ahmet Karslı xx, Murat Düzgün xx, Sadık Delikaya xxx, xx (Dk. 68 Emre Can Yiğit x), Musa Delikaya xxx, Çilek xxx, Yusuf Aladağ xx (Dk. 60 Ramazan Abravcı xx), Zafer Subutan xx, Furkan Koçak xxx, Serkan Varol xxx, Mustafa Deliduman xxx


Pınarbaşı Belediyespor: Duyukan Erdugan x, Bahattin Fatih Yunsuroğlu x, Turan Herekçi x, Fikri Furkan Büyükçınar xxx, Berkan Polat xxx, Osman Ekinci x (Dk. 46 İsmail Efe Toprak x), Batuhan Erbay x (Dk. 46 Emre Yıldırım x), Fatih Selim Karayel x, Kamil Atmaca x, Mustafa Doruk xx, Hüseyin Şahin x (Dk. 65 Hüseyin Çelebi x)


Goller: Zafer Subutan Dk. 33 ve 36, Serkan Varol Dk. 5, Aydın Çilek Dk. 38, Musa Delikaya Dk. 48 ve 58, Furkan Koçak Dk. 75 (Sümerspor), Kamil Atmaca Dk. 45 ve 46, Mustafa Doruk Dk. 70 ve 78 İsmail Efe Toprak Dk. 85 (Pınarbaşı Belediyespor)


Kırmızı Kart: Zafer Subutan Dk. 88 (Sümerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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