Kayseri Festivalspor hazırlıklarını tamamladı

Kayseri Festivalspor Erkek Hentbol Takımı, 2. Lig müsabakaları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Erkekler 2. Lig B Grubunda mücadele verecek olan Kayseri Festivalspor, Sakarya'da oynanacak müsabakalardan başarıyla ayrılmak istiyor. Kayseri Festivalspor Kulübü Başkanı Kemal Arslan ve Antrenör Ali Ulus, lig hazırlıklarını tamamladıklarını ve Sakarya'da başarılı olmak için çabalayacaklarını söyledi. Kayseri Festivalspor, Sakarya'da rakipleri Kastamonu Reis Gıda İnebolu, Yozgat Çandır Hentbol, 1955 Batman Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bitlis Tatvan Belediyespor, Mardin Kızıltepe Spor Lisesi, Bursa Yalova Zirve Gençlikspor, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi takımları ile karşılaşacak. Sakarya'da oynanacak Türkiye 2. Lig B grubu müsabakaları 19 Mart 2021 Cuma günü başlayacak. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Grup birincisi üst lige yükselecek. Grup ikinci ve üçüncüsü ise final grubuna yükselecek. Final grubu müsabakaları sonucu ilk 2 sırayı elde eden takımlarda bir üst lige yükselecekler. Gruplarının son 2 sırasında yer alan takımlar ise müsabakaların sonunda hentbol bölgesel ligine düşecekler.

Kayseri Festivalspor, 19 Mart Cuma saat 18: 30'da Mardin Kızıltepe Spor Lisesi ile 20 Mart Cumartesi saat 16: 00'da Bursa Yalova Zirve Gençlikspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı