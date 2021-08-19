Kocasinan Sporcuları şehri gururlandırdı
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Kocasinan Sporcuları şehri gururlandırdı

Kocasinan Sporcuları şehri gururlandırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Hasan Talha Yavuz, Ecrin Çetin, Elif Duman ve Kenan Eren Kahraman elde ettiği başarılarla Milli Takım kampına davet edildi.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Hasan Talha Yavuz, Ecrin Çetin, Elif Duman ve Kenan Eren Kahraman elde ettiği başarılarla Milli Takım kampına davet edildi. Spora ve sporcuya her zaman destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı sporcularının gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda başarıyla şehri temsil ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Şampiyonluklarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve Dünyanın her yerinde duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Son olarak Hasan Talha Yavuz, Ecrin Çetin, Elif Duman ve Kenan Eren Kahraman minik yavrularımız, Milli Takım kampına davet edilmesiyle kariyerlerine yeni bir sayfa açtılar. Birçok tarihi başarılara imza atan kulübümüzün sporcularına bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Minikler ve Küçükler Milli Takım seçmelerinde Hasan Talha Yavuz, Ecrin Çetin, Elif Duman ve Kenan Eren Kahraman elde ettiği başarılar sayesinde Milli Takım Kampına davet edildi. 20-30 Ağustos tarihlerinde Kenan Eren Kahraman ve Elif Duman Adana, Ecrin Çetin İzmir ve Hasan Talha Yavuz'da Tokat'ta yapılacak olan Milli Takım kamplarına katılacak. - KAYSERİ

Kocasinan Sporcuları şehri gururlandırdı
Kocasinan Sporcuları şehri gururlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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