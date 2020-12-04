Yanan ev kullanılamaz hale geldi
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Yanan ev kullanılamaz hale geldi

04.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 02:04

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evde sobadan çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evde sobadan çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Argıncık Mahallesi 6222 Sokak'ta, Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evin birinci katında sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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