Kayseri'de otomobille tır çarpıştı: 7 yaralı
Kayseri'de tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 7 kişi yaralandı.
02.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:52
Kayseri'de tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Tekin Akkaya'nın kullandığı 06 ZHK 40 plakalı otomobil, Bünyan ilçesi Sağlık Mahallesi'nde, Mustafa Börkü yönetimindeki plakası belirlenemeyen tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Akkaya ile otomobildeki Melek, Sebiha, Kezban, Hasret, Buğlem ve Canberk Akkaya yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA