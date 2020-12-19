Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
19.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:37
Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.T'nin kullandığı 38 AEB 900 plakalı otomobil ile B.T. idaresindeki 38 JS 917 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin