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Kayseri'de engelliler masa tenisi turnuvasında mücadele etti

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor
Kayseri'de engelliler masa tenisi turnuvasında mücadele etti

Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği turnuva, Kadir Has Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplam 10 kişinin katıldığı turnuvada Kadir Can Gökalp birinci, Ahmet Canbulat ikinci, Ahmet Fethi üçüncü oldu.

AA / Ergün Haktanıyan - Spor Haberleri

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