Kayseri'de 252 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Kayseri'de 252 mahalle yolu ulaşıma açıldı

01.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:00
Kayseri'de 252 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 ilçede yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 252 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 ilçede yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 252 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan, ilçelerden Akkışla'da 7, Bünyan'da 26, Develi'de 43, Felahiye'de 6, Kocasinan'da 13, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 50, Sarıoğlan'da 20, Sarız'da 36, Talas'ta 6, Yahyalı'da 9, Tomarza'da 32 olmak üzere toplam 252 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler gece boyu çalışma yaparken, il genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Öte yandan bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 8 bin 888 kilometrelik yol ağında bin 111 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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