İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
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İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi

29.11.2020 12:06 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:14

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan gençlerle bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle, aile ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Aslan, belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gençlerle buluştu.

Belediye başkan yardımcıları ve öğretmenlerin de katıldığı programda Aslan, gençlerle sohbet etti, okumak istedikleri üniversiteler ve yapmak istedikleri mesleklerle ilgili bilgi aldı.

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Bu tür toplantılara bundan sonra da devam edeceklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"Bizim geleceğimiz sizsiniz. Bunu bilin, hatta bunu bilmeniz için her hafta sizin gibi arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Size ne kadar çok değer verdiğimizi bilmeniz için. Sizden tek bir beklentimiz var. Tüm insanlığa faydalı birer birey olun. Belediyemiz gençlerimiz için eğitim köşkleri yapıyor. Bu eğitim köşkleri Türkiye'de ilk olacak. Buradan istifade edin. Anın, zamanın kıymetini bilin. Gelecek için çok fazla kaygılanmayın ya da geçmişe çok takılmayın. Evet, kaygının belli bir düzeyi var. Hatta o düzey insana başarı getirir ama aşırı kaygı insana çok zarar verir. Belediye olarak gençlere ve gençlik projelerine çok önem veriyoruz. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Gençler de ilgi ve desteğinden dolayı Aslan'a teşekkür etti.

İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi
İpekyolu Kaymakamı Aslan gençlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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