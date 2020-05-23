Kaymakam Köleoğlu'ndan bayram mesajı Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köleoğlu, mesajında, Ramazan Bayramının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde evlerde geçirileceğini belirtti.

İlk kez bayramların olmazsa olmazı eş dost, komşu ziyaretlerinin yapılamayacağını, karşılıklı ikramlarda bulunulmayacağını, bayram namazı kılamadan bayrama merhaba diyeceklerini ifade eden Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki kültürümüzde ve inancımızda özellikle dini bayramlar, iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında virüs nedeniyle kuraklık çeken tüm insanlığın kurtuluşu için akan bir rahmet pınarıdır. Farklı coğrafyalardan, farklı dillerden, farklı ırklardan, farklı renklerden ve farklı kültürlerden milyonlarca Müslümanın bu bayramda camiden mescitten uzakta olduğunu düşünerek yaşanılan durumdan ders çıkarması, merhamet kuraklığı çeken insanlığın merhameti yeniden kuşanması için büyük bir umuttur."

Kaynak: AA