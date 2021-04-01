Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
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Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonasında 1. olan Yasin Açıkgöz'ü makamında kabul etti.

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Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonasında 1. olan Yasin Açıkgöz'ü makamında kabul etti.

10-17 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando şampiyonasında (Turkish Open) 45 kiloda mücadelede eden Kdz. Ereğli Tekvando Karate Spor Kulübünden Yasin Açıkgöz rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Kdz. Ereğli İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 10/A sınıfı öğrencisi Yasin Açıkgöz, 13-15 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen, bin 600 sporcunun katıldığı Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonasında 1. olarak kürsüye çıktı. Açıkgöz, 46 ülke arasından 5 maç sonunda finalde Kazakistan sporcusunu 46-31 yenerek şampiyon oldu.

Kariyerinde; Kulüpler Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonluğu, Milli Takım Seçmesi Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa 12.'liği, Gençler Türkiye 3.'lüğü bulunan genç sporcu Açıkgöz, Gençlik Spor Müdürü Serkan Keleş ve Antrenörü Murat Kalem, Zeki Kalem ile birlikte Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Başarılarından dolayı Yasin Açıkgöz'ü tebrik eden Kaymakam Çorumluoğlu, kendisine hediye takdim etti. - ZONGULDAK

Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi
Kaymakam Çorumluoğlu, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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