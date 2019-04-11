Kaymakam Avcı'dan Muhtarlara Teşekkür Belgesi

Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 2014-2019 döneminde görev yapan muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, 2014-2019 döneminde görev yapan muhtarlarla Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda bir araya gelindi. Kaymakam Avcı, "Tüm muhtarlara gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeniden seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Teşekkür belgesi takdiminden sonra hatıra fotoğrafı çekildi. - KİLİS

Kaynak: İHA