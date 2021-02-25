Kaymakam Akça'dan okul ziyaretleri
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Kaymakam Akça'dan okul ziyaretleri

25.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:54
Kaymakam Akça'dan okul ziyaretleri

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, salgın sonrası yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ile merkez dışındaki bazı okulları ziyaret etti.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, salgın sonrası yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ile merkez dışındaki bazı okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ile Toyluyurt, İçerisu, Atmalı ve Hamidiye İlkokullarında incelemede bulunan Akça, koronavirüs tedbirleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle oyun oynayan ve sohbet eden Akça, okul ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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