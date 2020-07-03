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Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu

Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu Elazığ'da yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldıElazığ'da yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunan Baskil...

03.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:47

Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu

Elazığ'da yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı

ELAZIĞ -Elazığ'da yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunan Baskil ilçesinde, kayısının çekirdeği üretime kazandırıldı, yağ, sabun ve kolonya oldu. Yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Baskil ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde "Baskilli Eller Üretiyor" projesi kapsamında kayısı çekirdeği İlçe Halk Eğitim merkezi ve Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü işbirliğinde üretime kazandırıldı. Proje kapsamında doğal kayısı çekirdeği yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı. Proje kapsamında hem yeni istihdam alanlarının açılmasının hedeflendiği, hemde kayısısı ile meşhur ilçenin tanıtımına katkı sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarda kayısı çekirdeği yağının cilde çok iyi geldi, yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğinin belirlendiği aktarıldı.

"Yeni bir istihdam alanı oluşturacak"

Atıl durumda bulunan kayısı çekirdeğinin işleyip yeni istihdam alanı oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Ergen " Özellikle kayısı çekirdeği atıl durumda, çok fazlaca değerlendirilemiyordu. Bizde kayısı çekirdeğinin yağını çıkararak, hem yağ olarak hem de sabun yaparak milletimizin hizmetine sunmayı düşündük. Bu konuda ki ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. Fırat Üniversitesi Kimya bölümüyle yaptığımız işbirliğiyle şuanda sabunumuzu kalıplara dökmeye başladık. Gerçekten kullandığımız sabunlarda kayısı çekirdeği yağının cilde çok çok iyi geldiğini, cildi çok yumuşattığını ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini gördük. Bunu halkımızın hizmetine sunacağız. Bu belki de Baskil'imiz için yeni bir istihdam alanı oluşturacak . Ülkemize de güzel bir değer kazandırmış olacağız. Bu pandemi sürecinde biz ellerimizi daima sabunlarken cildimizin kuruduğunu, çatladığını gördük. Ancak kayısı çekirdeği yağını kullandıkça o sabun kullandıkça ellerin pamuk gibi olduğunu ve çokta güzel canlılık verdiğini gördük. Kayısı çekirdeği kolonyasını da üretmeye başladık. Bununla da ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu da yakında insanımızın hizmetine sunacağız"diye bilgi verdi.

"Projenin başlangıcını yaptık"

Baskil'in Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden olduğunu anımsatan İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat ise "İlçemizde 78 bin 600 dekarlık alanda kayısı üretimi yapılıyor. 2019 yılında da ilçemizde 40 bin 750 ton kayısı üretimi yapıldı. Bu yıl içinde yine kayısı üretimin yüksek olacağını gözlemliyoruz. Bizler göreve başladıktan sonra bu kadar ciddi üretimin yapıldığı bir yerde üretim tamamen sofralık tarzdadır. Yani çiftçilerimiz tarafından dalından koparılıp doğrudan satışının yapıldığını gözlemledik. Tarımsal ürünün ekonomik manada daha gelir getirici olabilmesi için de bizler bu projeyi hazırladık. Projeyle amacımız kadınlarımıza yönelik istihdam alanları oluşturmak. Baskilli Eller Üretiyor adlı projemizi ilçemizin ekonomisi tarıma dayalı olduğu için bilhassa kırsal kalkınma alanında bölgenin yerel yapısıyla uyumlu üretilen ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama imkanın da bulunması sebebiyle hayata geçirdik. İlk olarak ilçe halk eğitim merkezimiz bünyesinde İş-kur destekli ve tamamen kadınlarımıza yönelik bir kurs açmayı planladık. Kaymakamlığımızca üretim sefahatinde kullanılması gereken materyallerin ve makinelerin alımı gerçekleştirildi. Böylece projenin başlangıcını yapmış olduk. Bu kapsamda kayısıdan üreteceğimiz 3 ürünü şu şekilde belirledik. Kayısı kolonyası, kayısı yağı ve kayısıdan üretmiş olduğumuz sabundur. Şu anda üretimimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca kadınlarımızın üretmiş oldukları bu ürünleri ilçemizde kaymakamlığımızca yine yapmış olduğumuz Baskil Kültür Sanat Evi ve Müzesinde satışını yapılmasını arzuluyoruz. Umuyorum ki ilçemizde başta kadınlarımız olmak üzere hereksin bu projeye kapsamında aile bütçelerini önemli bir ekonomik katkı sağlayacaklardır"ifadelerini kullandı.

Kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı, sabun ve kolonya oldu

Kaynak: İHA

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